L’Influenza non molla la presa in Puglia: tanti bimbi a letto

La stagione influenzale non accenna a spegnersi in Puglia, in particolare tra i bambini da 0 a 4 anni dove l’incidenza, pari a 13,38 casi ogni mille assistiti, è ancora sopra la media stagionale. In media, l’incidenza per tutte le classe di età è del tre per mille, ma anche tra gli adolescenti restano alti i contagi: nella fascia da 5 a 14 anni è pari a 7,23 casi ogni mille assistiti.