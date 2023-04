Milano, neonata trovata morta in un cassonetto

Il corpo di una neonata è stato trovato senza vita all’interno di un cassonetto della Caritas a Milano. Secondo le prime informazioni la piccola sarebbe stata lasciata sul ripiano del cassonetto, dedicato alla raccolta dei vestiti, poche ore dopo la nascita. Sono in corso di accertamenti del medico legale per capire se la piccola sia stata abbandonata viva o se fosse già morta.

A trovarla è stato un uomo che intorno alle 20 di venerdì 28 aprile si è avvicinato al cassonetto per lasciare una busta con alcuni vestiti usati. E a quel punto si sarebbe accorto della presenza del neonato. Tutto è avvenuto nel quartiere di Città Studi all’angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini.