Ampio, ma con “bagni sporchi”: l’aeroporto di Bari tra pro e contro

I servizi dell’Aeroporto di Bari non convincono. O meglio in un momento storico in cui la città e l’intera Puglia sta facendo, e continuerà a fare, incetta di turisti stranieri, lo scalo aereo peccherebbe, secondo quanto raccontano gli stessi viaggiatori, di servizi igienici adeguati. C’è anche chi denuncia gli alti costi per le auto a noleggio e problemi con il personale dello scalo. Non manca chi però considera l’aeroporto Karol Wojtyla, che ricordiamo essere uno dei principali scali aerei italiani, nonché il più importante della regione, “grande, adeguato per la Puglia e ben servito”. Le recensioni sono state raccolte anche sulla pagina web Airmundo, dove i viaggiatori di tutto il mondo si scambiano opinioni sugli scali aeroportuali.

Partiamo dalle noti dolenti. Solo 17 giorni fa Sergio scrive dell’aeroporto di Bari in una delle sue recensioni: “I servizi igienici sono sporchi e non adeguati al numero dei viaggiatori che transitano”. Tra l’altro precisa il turista – “presso l’imbarco b1 b2 non sono presenti bagni per persone con difficoltà motorie”.

Miriam, che recensisce l’aeroporto di Bari con una sola stella (si ricorda che la valutazione va da 1 a 5) “perché meno non si può”, puntualizza e sostiene come i bagni all’interno della scalo siano tra i più “sporchi in Europa”. La donna, che frequenta l’aeroporto spesso, dice la sua anche sul personale. “L’addetto al bagno – puntualizza – mormorava e faceva smorfie rivolte a me perché stavo lavando le mani mentre lui aveva fretta di pulire (ribadisco, non si vede la differenza di pulizia neanche dopo aver pulito)”.

Luigi, che assegna sempre una stella di valutazione, definisce il personale dell’aeroporto “ineducato e puntiglioso. Viaggio da non fare mai più”. Una stella anche da Fonte che scrive: “A parte la solita sporcizia degli ambienti – si legge nella valutazione- i prezzi dei negozi sono ridicoli e c’è lentezza del personale”. E poi ancora per Francesco si tratta di un aeroporto “pessimo” e per Frediano è “uno dei peggiori di Italia”. L’azienda aeroportuale da noi contattata sostiene che “non risultano problemi relativi ai servizi igienici”.

Lascia l’amaro in bocca ciò che racconta un turista: “La macchina noleggiata all’aeroporto di Bari aveva segni dovunque sulla carrozzeria e sulle ruote ed era impossibile indicarli tutti. Alla riconsegna dell’auto la compagnia ha sostenuto di aver riscontrato un nuova ammaccatura sul cerchio della ruota anteriore destra per cui mi è stato addebitato un costo aggiuntivo di 224 euro”.

Diametralmente opposta la valutazione invece di Marco che descrive lo scalo come “grande ed adeguato per la Puglia. Con una posizione comoda e centrale. Servito da autobus e treni che arrivano da Bari centrale in circa 30 minuti. Dopo le modifiche e l’ammodernamento questo aeroporto è rinato ed ha acquisito un nuovo look davvero interessante”.

Per Francesco l’aeroporto si è rivelato essere “una piacevole sorpresa, comodo da raggiungere. Ampio, luminoso e con qualche negozio di prodotti locali dove è possibile prendere qualcosa di buono”. Antonio Lanciano lo definisce ” ampio rispetto al traffico generato. Con comodi collegamenti e presenza di tutti i necessari servizi (tra cui tutte le principali agenzie di autonoleggio). E’ sufficientemente pulito e organizzato, con code ai controlli molto contenute. Diversi negozi lungo i gate”. E ancora per Achille Montilon è “pulito e mai sovraffollato. L’attesa prima della partenza è sempre un piacere in questi spazi nuovi e ben architettati”. Per Luigi Imbrice l’aeroporto è dotato di “ambienti puliti , personale al controllo gentile e disponibile, sempre più aggiornato”