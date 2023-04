Allerta meteo in Puglia, rinviata la festa del Primo maggio a Bari

È allerta meteo gialla domani, primo maggio, in Puglia. Dalle 8 per le successive 12 ore sono previste pecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

A Bari è stato quindi rinviato al 6 maggio il tradizionale appuntamento a Largo Due Giugno.

A causa dell’allerta meteo gialla prevista nel Salento per la giornata di domani, 1° maggio, le iniziative in programma a Lecce al Molo di Adriano a San Cataldo e al Parco di Belloluogo (“Into the Park”) sono rinviate rispettivamente al 28 maggio e al 2 giugno.