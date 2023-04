Ancora un morto sulle strade pugliesi, addio ad un 32enne

Un uomo di 32 anni, Michele Tagliente, di Martina Franca, è morto in un incidente stradale sulla strada statale 379 all’altezza di Specchiolla nel Brindisino, mentre alla guida della sua Vespa stava raggungendo il luogo di un moto raduno. Nell’incidente non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. L’uomo avrebbe perso il controllo della moto per cause non ancora chiarite, finendo contro il guard rail.