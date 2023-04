Bari, rifiuti da giorni: “Segnalato ad Amiu, ma sono ancora lì”

Da quattro giorni ci sono rifiuti per strada e bidoncini non svuotati in via Quintino Sella con angolo via Crisanzio. I residenti hanno segnalato all’Amiu ma nessuno è intervenuto.

“Di sicuro c’è l’inciviltà di chi vedendo un cestino pieno continua a rovesciare rifiuti – spiegano i residenti. – però 4 giorni di mancanze da parte della municipalizzata sono un’assurdità. Soprattutto se le segnalazioni vengono fatte e poi rimangono inascoltate”. Ci sono persino dei cartoni in via Sagarriga Visconti ad angolo con via Crisanzio da un mese sul marciapiede.