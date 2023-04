Bari, un ricorso blocca la gara per i monopattini: nuova proroga

Un ricorso sta bloccando ormai da mesi la nuova gara per il servizio di monopattini in sharing. La vecchia è scaduta nell’estate del 2022 e da allora il servizio è andato in proroga di mese in mese. L’ultima determina di ieri che porta alla fine di maggio l’ennesima proroga. Il secondo avviso pubblico risale al 30 giugno 2022 con scadenza a fine luglio. Il Comune ha redatto una graduatoria che però è stata impugnata. Da allora si procede di rinvii in rinvii.

Così come si è fermato il progetto di ampliamento delle car e degli scooter in sharing. Al momento gestito esclusivamente dalla Pikyrent. Mancano all’appello i mezzi proposti da Reby Italia con 100 scooter, da Bit Mobility con 30 auto e 75 scooter e Smart Venture con 100 scooter. A bloccare le nuove attivazioni sono i problemi legati all’approvvigionamento di alcuni pezzi necessari per assemblare auto e scooter. Le ditte avevano chiesto al Comune un rinvio a marzo, ma al momento non si hanno tempi certi neanche per maggio.