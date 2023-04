Cucina, antiossidante e alleato dell’umore: in tavola lo zafferano

Alleato dell’umore e ricco di proprietà preziose per l’organismo. Oggi in tavola portiamo lo zafferano, una spezia che si ricava dagli stigmi del fiore di Crocus che appartiene alla famiglia delle Iridacee. Moltissime le proprietà legate a questa spezia conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la sua capacità di funzionare come vero e proprio antidepressivo naturale. Ma andiamo per gradi.

In primis, lo zafferano è ricco di vitamine. Spiccano nello specifico quelle del gruppo A, ma anche B1, e B2. Inoltre, lo zafferano, è ricco si safranale: un composto organico capace di influenzare positivamente l’attività cerebrale. Ma non solo, lo zafferanno ha anche proprietà antispasmodiche ed è per questo un ottimo alleato nel caso in cui si soffra di disturbi legati al mal d’auto. Ma non è finita qui.

Consumare zafferano permette di contrastare i radicali liberi, ragion per cui questa spezia è un vero e proprio antiossidante naturale capace, inoltre di favorire le funzioni digestive e di apportare benefici preziosi anche al sistema nervoso e alle articolazioni. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Risotto allo zafferano con scamorza affumicata

In una casseruola, fate soffriggere la cipolla tritata in un filo d’olio extravergine di oliva (se preferite potrete utilizzare il burro, andranno bene circa 40 grammi). Aggiungete il riso e tostatelo per qualche minuto. Aggiungete poi lo zafferano che avrete precedentemente sciolto nel brodo caldo. Aggiungete gradualmente il brodo, mescolando di tanto in tanto, e cuocendo il risotto per circa 18 minuti. Infine, spegnete il fuoco, aggiungete un filo d’olio e il la scamorza affumicata tagliata a pezzettini piccolissimi, mescolando bene e lasciando riposare il risotto per qualche minuto prima di servire.

Pollo allo zafferano con spezie

In una padella, fate dorare la cipolla tritata con l’olio d’oliva e lo spicchio d’aglio intero. Aggiungete il petto di pollo tagliato a straccetti e lasciateli dorare da entrambi i lati. Aggiungete poi la paprika e lo zafferano sciolto in un po’ di acqua calda. Aggiustate di pepe e sale, lasciando cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti fino a quando il pollo non sarà completamente cotto. Se di vostro gradimento potete insaporire con una tazzina di vino bianco.

Foto pixabay