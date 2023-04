Estate, a Bari anche più di 2mila euro per l’abbonamento al mare

Fino a 2mila euro (e in alcuni casi oltre) per l’abbonamento stagionale. E’ il prezzo che dovranno pagare i cittadini del capoluogo pugliese per un’estate al mare, più nello specifico nei lidi cittadini. I prezzi, come sempre, variano a seconda degli stabilimenti, ma anche in base ai servizi per i quali si fa richiesta. In generale però, evidenziano alcuni residenti “si registrano aumenti salatissimi”. Ma entriamo nel dettaglio.

Prendendo in considerazione alcuni lidi del centro e altri situati più nella periferia della città, si evidenziano alcuni aumenti rispetto alle stagioni passate. In zona San Girolamo, ad esempio, il costo di un abbonamento stagionale per due persone (incluso ombrellone, due lettini, una cabina e due tessere ingresso) è di 1850 euro, per il mensile il costo scende a 850. Ci sono dei supplementi riguardanti gli abbonamenti: per l’attrezzatura in postazione spiaggia, come ad esempio sdraio o sedia, al costo totale, bisognerà aggiungere 500 euro. Per il supplemento del lettino, il costo da aggiungere ai 1850 euro sarà di 600 euro. Se si dovesse scegliere la modalità “ingresso stagionale”, la tessera per gli adulti, abbinata a postazione verrebbe a costare 300 euro, mentre per il braccialetto ai bambini dai 6 ai 13 anni, sempre abbinato a postazione, il costo sarebbe 125 euro. Ci sono poi supplementi riguardanti anche la zona: per ottenere un posto in prima fila sarà necessario aggiungere 300 euro per l’abbonamento stagionale, 150 euro per il mensile. I prezzi, lievitano ulteriormente se si opta per la postazione piscina con ombrellone, dunque non vicini alla spiaggia. In questo caso l’abbonamento stagionale (sempre per due persone, con un ombrellone, una cabina e due tessere ingresso), costa 2mila euro. Per l’abbonamento mensile invece il costo è di 1.100 euro.

Per quanto riguarda i prezzi per il solo ombrellone in spiaggia, giornaliero, il costo varia a seconda del periodo: nei mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, il costo va dai 30 ai 35 euro. Per aprile, maggio e giugno, dai 20 ai 30 (calcolando in entrambi i casi due persone, un ombrellone e due lettini). Il prezzo aumenta nel caso in cui si scelga l’ombrellone in postazione piscina, con costi che vanno dai 30 ai 45 euro. Alcuni lidi prevedono anche l’abbonamento per il posto auto, il prezzo da aggiungere agli altri costi è di 250 euro. Restando sempre in zona San Girolamo, il costo, nonostante – evidenzia una cittadina – “un aumento di 100 euro rispetto alla scorsa stagione” è leggermente più abbordabile. In particolare, l’abbonamento stagionale per due persone costa 1600 euro, l’ingresso con lettino 6 euro, con un aumento a 15 euro il sabato e la domenica. Per una famiglia di 4 persone l’abbonamento stagionale però supera i 2mila euro. Anche in questo caso, più si è vicini al mare, più il costo aumenta, inoltre, le docce non sono incluse: per la doccia calda sono necessari circa 50 centesimi, 20 centesimi invece per quella fredda. Il servizio doccia, va specificato, non sempre è incluso negli abbonamenti, così come evidenziano anche i listini di altri lidi, in cui il costo è praticamente identico.

Spostandoci verso la periferia, come ad esempio Palese o Santo Spirito, i costi, in alcuni casi diminuiscono anche se, i prezzi per la nuova stagione, non sono ancora disponibili per tutti. In generale, considerando i prezzi più bassi trovati, per una postazione nei mesi di luglio e agosto, che comprende 2 lettini, due ingressi e un ombrellone, si arriva fino a 30 euro. La cabina invece, se bifamiliare arriva a circa 500 euro, se unifamiliare anche fino a 700. Sempre in zona, nello specifico a Palese, ci sono però lidi con costi più alti. In uno dei lidi situati sulla costa, per quattro persone (due adulti e due bambini), il costo per l’intera stagione è di 800 euro (di cui 240 per gli adulti, 160 per i bambini dai 4 agli 11 anni). Ma si tratta solo del costo base, ovvero privo di servizi. Infatti, per una cabina a uso esclusivo bisognerà aggiungere 200 euro, per una in condivisione (massimo fino a 6 persone) 100 euro e per una cabina suite, 500 euro. Non è finita qui: considerando la cabina di 200 euro, se si volesse optare solo per ombrellone più due lettini o un lettino, più sdraio o una sedia “regista” il prezzo sarebbe di 1130 euro (incluso posto auto). Se si volesse invece un ombrellone maxi, due lettini e una sdraio, con posto auto riservato, il costo sarebbe di 1350 euro, mentre per il gazebo con due lettini, due sdraio e una sedia “regista”, il costo sarebbe di 1950 euro. Si tratta di costi da aggiungere, pertanto, il preventivo finale (se si optasse per cabina a uso esclusivo e ombrellone più due lettini) sarebbe di 2.130 euro. Prezzo a cui è possibile aggiungere altri servizi, come ad esempio la pulizia della cabina che, una volta a settimana, verrebbe a costare in più 80 euro.

In un lido situato a Santo Spirito, per un abbonamento stagionale che preveda cabina per sei persone con postazione formata da un ombrellone, un lettino e una sdraio, il costo sarà di 2.525 euro. Si scende a 2mila euro se l’abbonamento è per 4 persone. Il costo mensile invece, con gli stessi servizi, è di 1.100 per sei persone e 900 per 4. In ogni caso è possibile aggiungere divesi confort con un sovraprezzo, ad esempio, per un lettino prendisole per l’intera stagione il costo sarà di 305 euro in più, il pass piscina 50 euro, dunque non incluso. Ci sono poi anche soluzioni in modalità “pacchetto” della durata di 7 o 10 giorni, con diverse postazioni e diversi costi a seconda dei servizi. La postazione base che comprende uso servizi con piscina per una persona e un lettino, va dai 113 euro ai 158. Il prezzo raddoppia per due persone. Per la postazione settimanale per 4 persone invece il costo è di 410 euro per una settimana e 576 per 10 giorni, con uso servizi con piscina, due lettini, una sdraio e un ombrellone.

“I costi sono aumentati moltissimo – ha raccontato una cittadina – se per una famiglia di quattro persone si può arrivare fino a 2mila euro solo per stare al mare e dunque senza includere il prezzo del pranzo o delle merende per i piccoli, che con gli aumenti saranno difficili da sostenere, per una famiglia di sei persone diventa insostenibile. Parliamo di lidi cittadini, i prezzi sono esagerati, non stiamo parlando di un mare bellissimo. L’acqua è spesso sporca, insomma, non siamo a Monopoli o in Salento. Rispetto a dieci anni fa i costi sono aumentati notevolmente e di anno in anno la situazione peggiora. Per chi ricerca la comodità e la serenità che un lido, rispetto alla spiaggia libera, offre, soprattutto per i bambini, diventa davvero difficile” – conclude.

