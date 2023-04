Incidente aereo, muore capitano delle Frecce Tricolori

Due vittime nell’incidente aereo accaduto ieri sui monti della provincia di Udine. A perdere la vita il capitano dell’Aeronautica essik Ghersi e Sante Ciaccia, di 35 anni, originario di Monopoli (Bari) ma attualmente residente a Milano. Si tratta di un parente della moglie del pilota del velivolo. Ghersi dal 2018 era componente delle Frecce Tricolori.

Secondo quanto si è appreso, Ghersi e Ciaccia stavano facendo un sorvolo serale di qualche minuto per ammirare il paesaggio montano. Un’uscita di svago favorita dal fatto che il parente era giunto in Friuli per assistere all’Airshow delle Frecce, in programma alla Base aerea di Rivolto, annullato in segno di lutto dai vertici dell’Aeronautica militare. !in foto Ghersi – facebook)