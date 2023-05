Bari-Cittadella 1-1: occasione sprecata dai biancorossi

Il Bari sciupa una grande occasione per avvicinarsi al Genoa, fermato dal Südtirol. I biancorossi non riescono a superare un coriaceo Cittadella che ha ampiamente meritato il pareggio. Anzi, a conti fatti, la squadra di Gorini ha avuto più occasioni rispetto ai galletti per vincere la partita. Mignani ha puntato nuovamente sul 4-4-2 e su Morachioli, ma l’ex Renate è stato ben arginato da Salvi. Con Botta in panchina e Bellomo in giornata “no”, la squadra biancorossa ha fatto fatica a creare gioco e occasioni. Polveri bagnate per gli attaccanti, incapaci di rendersi pericolosi. Intanto il Genoa tira un sospiro di sollievo pareggiando contro il Südtirol, mantenendo il margine dei 6 punti sui galletti.

SCELTE INIZIALI: Pisa è alle spalle. Le polemiche arbitrali pure. Il Bari volta pagina e scende in campo per affrontare il Cittadella. Allo stadio ‘San Nicola’ si disputa il match valido per la 35^ giornata del campionato di serie B. In campo i biancorossi di Mignani e i granata di mister Edoardo Gorini.

Per la sfida ai veneti, il tecnico Mignani deve rinunciare a Francesco Vicari squalificato, Michael Folorunsho e Raffaele Maiello ancora ai box per infortunio. Torna a disposizione il francese Aurelien Scheidler. L’allenatore genovese schiera nuovamente i suoi con il 4-4-2, confermando per dieci undicesimi, la formazione vittoriosa a Pisa. L’unica novità è rappresentata da Zuzek in difesa al posto dello squalificato Vicari.

Nel Cittadella, mister Gorini, deve rinunciare a Crociata, Giraudo e Lores Varela fermati dal Giudice sportivo per 1 turno. Assenti anche Asencio e Frare per infortunio. Il tecnico granata schiera i suoi con il 4-3-1-2: in attacco spazio alla coppia Magrassi-Ambrosino con Antonucci a supporto.

PRIMO TEMPO: Parte bene il Cittadella: al minuto 4, veneti subito alla conclusione con Donnarumma che, di testa, manda la palla a lato. Il Bari riparte bene e al minuto 7 fa a fette la difesa granata con Cheddira che serve Esposito, ma la conclusione del giovane di proprietà dell’Inter, risulta imprecisa. Partita che scivola via senza grandi sussulti con i biancorossi che preferiscono attendere la formazione di Gorini. Cittadella pericoloso al minuto 22 con Ambrosino che colpisce di testa su invito di Salvi, palla alta di poco sulla traversa. Ci prova anche Antonucci al minuto 36, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Zuzek. Si rivede il Bari al minuto 39 con Mazzotta che, servito da Cheddira, calcia tra le braccia di Kastrati. Prima vera occasione per il Bari al minuto 44 con Benedetti che colpisce il palo su assist di Cheddira. Ribaltamento di fronte e Magrassi tenta di beffare Caprile ma il numero 1 biancorosso respinge. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa inizia con gli stessi effettivi della prima frazione di gioco. La sblocca il Bari al minuto 50 con Benedetti che svetta più in alto di tutti su corner di Bellomo. Prova a reagire il Cittadella con Antonucci al minuto 54, ma la conclusione del classe 99 risulta troppo debole. Iniziativa di Esposito al minuto 58: l’attaccante è bravo a girarsi e liberarsi di Perticone, ma il suo tiro termina a lato. Benedetti rischia il clamoroso autogol al minuto 66, svirgolando un cross di Donnarumma. Primi cambi per il Bari al minuto 69: dentro Ceter e Molina per Esposito e Bellomo. Si muove male la linea difensiva del Bari al minuto 72 regalando una chance al neo entrato Embalo che colpisce il palo. Spunto di Morachioli al minuto 77, ma il suo cross dalla sinistra non viene sfruttato da Cheddira che colpisce debolmente di testa. Ancora due cambi per Mignani al minuto 81: fuori Cheddira e Morachioli dentro Antenucci e Mallamo. Pareggia il Cittadella al minuto 84: dormita colossale della difesa biancorossa e Maistrello insacca a pochi passi dalla linea di porta. Si gioca il tutto per tutto Mignani inserendo Botta al minuto 86 al posto di un esausto Benedetti. Il Cittadella prova a vincerla con Antonucci che semina avversari e costringe Caprile al grande intervento. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Massa. Bari Cittadella è storia: al ‘San Nicola’ termina 1-1.

PAGELLE: Di Cesare è insuperabile. Benedetti goleador per un giorno.

Caprile 6,5, Pucino 5, Di Cesare 7, Zuzek 6,5, Mazzotta 5, Bellomo 5 (69′ Molina 6), Maita 6, Benedetti 7 (86′ Botta sv), Morachioli 6 (81′ Mallamo 6), Esposito 6 (69′ Ceter 6) , Cheddira 5,5 (81′ Antenucci 6)

Mignani 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 50′ Benedetti 84′ Maistrello

Ammoniti: Perticone, Pavan, Caprile, Branca

Espulsi: —

Angoli: 3-10

Spettatori: 20.448 spettatori (7.651 abbonati, 42 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-4-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Zuzek, Mazzotta, Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli, Esposito, Cheddira

Panchina: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Galano, Scheidler, Ceter, Ricci, Molina, Dorval, Mallamo

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Perticone (c), Antonucci, Salvi, Vita, Donnarumma, Branca, Pavan, Mastrantonio, Ambrosino, Magrassi

Panchina: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Mattioli, Carriero, Maistrello, Danzi

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti: Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Federico Fontani della sezione di Siena. Quarto uomo: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, mentre al VAR ci sarà Livio Marinelli (Tivoli), coadiuvato dall’ AVAR Ivano Pezzuto (Lecce).

(Foto sscbari)