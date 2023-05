La Caritas Bari-Bitonto cerca personale: ecco le figure richieste

La Caritas diocesana di Bari – Bitonto cerca personale. In particolare l’ente è alla ricerca di un educatore professionale socio – pedagogico, un psicologo, un operatore sociale e un assistente sociale. Tutti da inserire all’interno di una equipe per la gestione di un alloggio sociale per persone senza dimora e persone con grave marginalità sociale.

Le figura ricercate, in base alle loro professionalità, si occuperanno tra le altre cose di: supportare gli ospiti della struttura nel loro percorso di autonomia, cambiamento e crescita; assicurare una presenza empatica e partecipativa con gli ospiti; condurre colloqui in favore degli ospiti e partecipare attivamente alle riunioni di équipe e ai vari momenti della quotidianità

Sono considerati requisiti fondamentali la laurea specialistica in psicologia clinica, laurea specialistica in psicologia del lavoro, l’iscrizione all’albo professionale degli psicologi – sez. A, laurea in scienze dell’educazione e della formazione, qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, laurea in scienze del servizio sociale e laurea in materie umanistiche.

E’ necessaria inoltre una buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese (minimo livello B1); ottima capacità di lavorare in team; creatività e proattività; ottima conoscenza del territorio di riferimento e capacità di gestire relazioni territoriali; attenzione ai dettagli; capacità empatiche per instaurare rapporti di fiducia con le persone; capacità di problem solving; ottima conoscenza del pacchetto Office, ottima capacità di organizzazione e gestione del tempo; patente di guida.

L’esperienza pregressa nell’ambito delle attività o più in generale nell’ambito della grave marginalità adulta costituiscono requisiti preferenziali ma non esclusivi.

Il termine ultimo per inviare le richieste è il 16 maggio mentre l’inizio dei lavori è previsto per giugno. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato.