Record storico di vendite per Bentley nel 2022

Non ricorderemo certo gli ultimi anni come i più semplici per il mondo automotive. Diversi eventi, infatti, hanno colpito duramente la produzione automobilistica, costringendola a stop e rallentamenti indesiderati. Fortunatamente, nel 2022 ci sono stati segnali positivi che sembrano essere il preludio a un progressivo riassestamento sui livelli prepandemici. Occorrerà ancora pazienza, ma gli ultimi mesi dello scorso anno in modo particolare permettono agli esperti di formulare previsioni migliori per quanto concerne produzione e vendite. In questo contesto, però, si stanno consolidando altre dinamiche in grado di cambiare le abitudini delle case automobilistiche e dei consumatori: per esempio, è sempre più evidente l'esigenza di dirottare una parte del mercato sul web. In un mondo sempre più digitale, continuano a comparire autentiche concessionarie online, ma anche per quanto riguarda l'usato non mancano opportunità.

In questo articolo, invece, osserviamo qualche interessante dato sulle vendite nel 2022.

Cala il gruppo Volkswagen nel complesso

Bentley è un’azienda automobilistica con sede centrale a Crewe, in Gran Bretagna. Il marchio fa parte di Volkswagen dal 1998, dopo la rilevazione da Rolls-Royce. Bentley è stato controllato per lungo tempo dalla casa di Goodwood Plant, che l’aveva reso quasi un brand secondario rispetto a un autentico simbolo del lusso come Rolls-Royce. Volkswagen, al contrario, ha puntato forte su Bentley, riuscendo a restituire un’identità nuova e lo storico prestigio al marchio che proprio l’anno scorso ha fatto registrare numeri molto importanti. Il gruppo Volkswagen, che comprende AUDI, Seat, Skoda, Bugatti, Lamborghini e Porsche oltre a Bentley e al marchio da cui deriva il suo nome, nel 2022 ha venduto poco più di otto milioni di veicoli nel complesso, conquistando il secondo posto nella classifica di vendite dei gruppi industriali produttori di automobili alle spalle di Toyota, ma anche perdendo il 7% rispetto al 2021. Questo dato non stupisce: pandemia, guerra in Ucraina e crisi delle forniture hanno interessato pressoché l’intero settore, anche se non tutti i gruppi industriali nella stessa misura.

Resistono i brand di lusso

Nell’ambito del colosso con sede a Wolfsburg, i dati migliori in rapporto all’anno precedente sono stati fatti registrare dai marchi di lusso, Lamborghini e Bentley su tutti. Il marchio di Crewe, in particolare, ha venduto per la prima volta più di 15mila modelli, con una crescita percentuale del 4% rispetto al 2021. Nonostante il -9% fatto registrare nella regione che comprende Cina, Hong Kong e Macao, Bentley è cresciuta in tutto il resto del globo: è stato record in Europa, con più di 2800 esemplari venduti (+11% rispetto al 2021), nelle Americhe, seppur con un aumento percentuale inferiore all’1% (4212 nel 2021, 4221 nel 2022), ma soprattutto nell’Asia Pacifica, dove le vendite hanno superato quota 2mila (+23% rispetto all’anno precedente). Positivi anche i risultati osservando Africa, Medio Oriente e India, confermando un trend che vede Bentley avvicinarsi alla soglia delle mille unità vendute (968, +6% paragonato al 2021) e Regno Unito, dove il marchio ha immesso quasi 1500 nuove automobili.

Quali modelli di Bentley hanno venduto di più?

La continua crescita di popolarità dei SUV in senso lato può spiegare perché a trascinare Bentley sia il modello Bentayga. Nel suo sesto anno, lo sport utility firmato Bentley ha venduto più che mai, rappresentando più del 40% del totale volume delle vendite di Crewe e imponendosi come il SUV di lusso più apprezzato dai consumatori a livello mondiale. Al secondo posto per il brand britannico si colloca la Continental GT che, insieme alle sue varianti Convertible (cabriolet) e alla più potente Speed, rappresenta quasi un terzo di tutti i modelli Bentley venduti nel 2022.

Non è troppo più bassa, invece, la percentuale rappresentata dalla Flying Spur, la berlina di lusso per definizione, con il suo design elegante che può vagamente ricordare quello delle limousine. A spingere questo modello sul mercato c’è stata anche l’introduzione della sua versione ibrida: tra tutte le versioni della Flying Spurs, il modello ibrido ha rappresentato i due terzi del totale. In un periodo di grandi cambiamenti e tanta incertezza, dunque, Bentley è tra i pochi marchi a poter festeggiare bei risultati.

Foto: Pexels.com