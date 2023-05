Ad un mese dalla sua scomparsa, la Puglia ricorda il regista Cirasola

Ad un mese dalla sua prematura scomparsa, avvenuta a Roma il 3 Aprile 2023, Bari e la Puglia, ricorderanno il regista, sceneggiatore, attore e produttore Nico Cirasola.

La prematura scomparsa del regista pugliese Nico Cirasola ha lasciato un vuoto incolmabile. Con i suoi film ha saputo raccontare storie che hanno quasi sempre avuto la Puglia come comune denominatore e la sua Murgia come protagonista. Con la sua instancabile e generosa attività, ha indotto moltissimi giovani a cimentarsi nel “fare cinema”.

Per tratteggiare l’uomo, il regista e l’artista Cirasola, l’Apulia Film Commission, l’Agis Puglia e Basilicata, la Regione Puglia e il Comune di Bari lo ricorderanno in un incontro pubblico, mercoledì 3 dalle 18 alle 20.30, nella sede della Apulia Film House (Fiera del Levante, ex Palazzo del Mezzogiorno). Per l’occasione l’ingresso è previsto dal cancello antistante l’Apulia Film House, nei pressi dell’ingresso Orientale (spalle al CUS Bari, lato sinistro).