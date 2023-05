Bonus zanzariere 2023: come funziona e come fare domanda

Nel 2023, e soprattutto in vista dell’arrivo del caldo, sarà possibile usufruire del bonus zanzariere, che consente di risparmiare la metà dell’importo utile per la sostituzione o l’installazione di zanzariere. In realtà non si tratta di un bonus, ma di una detrazione e soprattutto non si può applicare su tutti i tipi di zanzariere. L’agevolazione è già in vigore da due anni e permette di ottenere una detrazione per le spese sostenute, di acquisto e installazione, entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

La detrazione riguarda il 50% sull’acquisto e posa in opera per importi di spesa fino a 60.000 euro, ma ciò che è importare ricordare che l’agevolazione è riservata solo a chi acquista zanzariere a schermatura solare, quindi solo qualora l’opera rientra negli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica di un edificio coperti dall’Ecobonus o dal Superbonus. E’ importante anche che le zanzariere siano integrate e non rimovibili.

In pratica, oltre a essere un deterrente per gli insetti, devono migliorare la prestazione energetica della casa schermando la luce solare. Come ogni detrazione il pagamento dei lavori deve essere quindi anticipato dal contribuente per poi essere recuperato in 10 anni.

Sono detraibili sia la fornitura e la posa in opera delle varie tipologie di zanzariere, sia le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa. Per ottenere il bonus zanzariere serve presentare l’istanza sul sito di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e il limite temporale è di 90 giorni dalla data della fine dell’installazione o del collaudo.