Lungomare sud a Bari, fermo il cantiere della fogna: “Incubo traffico”

Un cantiere sul lungomare di San Giorgio che è fermo da tempo e sta provocando non pochi disagi agli automobilisti. “Un disagio enorme – ci racconta un lettore di Borderline24 – ogni mattina quando si percorre quella strada c’è sempre traffico a causa di questo cantiere aperto forse cinque mesi fa, ma è sempre fermo. Non vediamo operai da tempo”. Si tratta degli interventi che il Comune sta eseguendo in danno dei Consorzi di Sant’Anna, per la realizzazione della fogna bianca del quartiere a sud di Bari. Opere che, una volta concluse, permetteranno il completamento degli altri interventi previsti su Sant’Anna, a cominciare dall’asfalto delle strade.

Sulla questione abbiamo chiesto informazioni all’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. “La ditta incaricata è in attesa delle tubazioni in acciaio per concludere l’attraversamento stradale – spiega Galasso – poi il cantiere sarà chiuso, entro al massimo fine mese”.