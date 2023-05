Bari, il sottopasso di via Quintino Sella trasuda acqua: la denuncia

Il sottopasso di via Quintino Sella trasuda acqua. La denuncia è del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia (Luca Bratta, Sergio Fanelli, Onofrio De Giglio, Antonella Lella). “Nel 2018 poco prima delle amministrative – scrivono – in piena campagna elettorale l’assessore Galasso sosteneva. È solo l’inizio facendo riferimento al cambio delle lampade nel sottopasso di via Quintino Sella. Nell 2022 l’assessore Petruzzelli prometteva l’asfalto mangia smog, lo stesso già installato in altri paesi europei da almeno 10anni. Ma ad oggi nulla è stato fatto. Siamo a maggio 2023 e la situazione è peggiorata, infiltrazioni e puzza sono alla portata delle tantissime persone che percorrono ogni giorno il sottopasso, ma la cosa più esilarante sono i tantissimi turisti che fotografano la fuoriuscita dell’acqua dal muro come tante piccolissime fontanelle. Sono ormai 20 anni di prese per i fondelli – concludono – adesso basta i cittadini baresi meritano rispetto.