Bari, nuovi bagni in aeroporto: pronta la gara

I bagni dell’aeroporto, in particolare quelli situati a piano terra, due nell’area land side e due nell’area air side, saranno riqualificati. È quanto emerso da un bando (pubblicato lo scorso 28 aprile) da Aeroporti Puglia. Lo fa sapere la stessa società in risposta alle problematiche emerse in un articolo pubblicato su Borderline24, relativo, in particolare, alla condizione in cui vertono i servizi.

Più nello specifico, secondo quanto emerso dalle recensioni effettuate da chi nel corso degli anni ha frequentato l’aeroporto, i bagni risultano “sporchi”. Il problema però, fa sapere Aeroporti di Puglia, non è determinato dalla negligenza degli addetti ai servizi di pulizia, quanto, piuttosto “dalla vetustità degli impianti e dalle conseguenti criticità acuite dai notevoli flussi di passeggeri, soprattutto nelle giornate di ponte appena trascorsi”.

Proprio in virtù di questo Aeroporti di Puglia si era già attivata. Obiettivo della gara, trovare un appaltatore che possa riqualificare i servizi e garantire, dunque, standard di servizio in linea con i target di qualità che “contraddistinguono la nostra azione”, hanno sottolineato. Per i lavori dei bagni, è prevista, in particolare, una spesa di 757mila euro.

