Bari, rissa al Libertà: le immagini dell’arresto – VIDEO

Quattro pattuglie della polizia, una strada bloccata, urla per la strada. E’ quanto accaduto in pieno giorno in via Principe Amedeo, nel quartiere Libertà. Prima una rissa durante la quale sono volate parole e spintoni poi la segnalazione alle volanti della polizia che sono intervenute e hanno dovuto bloccare il traffico per intervenire. Due uomini sono stati portati in questura mentre continuavano a spingersi e a scambiarsi offese.