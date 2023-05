Bari, slalom tra le buche all’interno del Policlinico: “Pericoloso”

Buche sull’asfalto in zona Policlinico, in particolare all’interno, dove transitano ambulanze o auto che trasportano pazienti. La denuncia arriva da Luigi Cipriani, segretario del “Movimento Riprendiamoci il Futuro”, secondo il quale si tratta di una problematica “grave” che mette in pericolo cittadini e più nello specifico i pazienti.

“Degrado e pericolo per via della situazione in cui versano alcune corsie stradali all’interno del Policlinico – spiega – al centro carreggiata persistono vere voragini pericolose per il transito di ambulanze e macchine private autorizzate con disabili a bordo. Come si può ignorare tale vistoso pericolo? A chi spetta intervenire?” – conclude.