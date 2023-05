Maltempo in Emilia Romagna: fiumi esondati, centinaia di evacuati

È emergenza maltempo in Emilia Romagna, almeno 400 gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge che sono state incessanti per tutto il corso della notte e che hanno fatto esondare fiumi. Sospesa la circolazione ferroviaria su diverse linee. Centinaia di persone sono state evacuate nei comuni delle province di Bologna e Ravenna; le scuole sono state chiuse per precauzione. Il fiume Lamone a Faenza ha rotto gli argini.

Un uomo di oltre 80 anni è morto in mattinata a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano le Fs, è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge.