Maltempo, in Salento vento devasta lido e abbatte luminarie

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia, in particolare in Salento, dove il vento e le forti piogge hanno causato diversi danni. Entrando più nel dettaglio, nella notte, a Santa Maria di Leuca, nei pressi di punta Ristola, una barca a vela, senza persone a bordo, è finita contro gli scogli. Si presume, secondo quanto emerso dalle indagini, fosse utilizzata per il trasporto dei migranti. Sempre a Santa Maria di Leuca, il mare in burrasca, ha provocato gravi danni ad alcuni lidi. Il Lido Giulia, risulta attualmente completamente devastato. Era da poco stato allestito per l’inizio della stagione estiva.

Anche in altre zone del Salento si fa la conta dei danni, a Minervino di Lecce la pioggia ha causato smottamenti, allagamenti e crolli all’interno del cimitero comunale, mentre a Diso, il vento ha fatto crollare le luminarie allestite per i quattro giorni di festa iniziati lo scorso 30 aprile in onore dei santi patroni Filippo e Giacomo. I danni più gravi si sono verificati in piazza. Questa mattina si è tenuto il sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per verificare la tenuta delle parature sopravvissute alla furia del vento. Il maltempo proseguirà almeno sino a questa sera, secondo le previsioni si attendono temporali e forti piogge.

Foto Facebook