Raggiunto al volto e a una spalla, ferito pregiudicato nel Foggiano

Un pregiudicato di 43 anni è stato gravemente ferito con colpi di pistola ieri sera in via Rialta, a Cerignola nel Foggiano. L’uomo è stato trovato esanime all’interno di un garage della zona con una ferita all’altezza della mandibola, e una alla spalla sinistra. E’ stato immediatamente trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove è ricoverato in rianimazione. E’ in gravi condizioni ma, a quanto si apprende, non in pericolo di vita. Sul posto hanno operato gli agenti di polizia che hanno accertato che la sparatoria è avvenuta nelle vicinanze di un autolavaggio. Il presunto responsabile sarebbe già stato individuato.