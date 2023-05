Salute, a Bari uno screening odontoiatrico gratuito

Uno screening gratuito aperto a tutti i cittadini. È quanto si terrà venerdì prossimo, 5 maggio, dalle ore 16 alle 19, nella Casa della Salute dei Bambini presso il Centro servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, in viale Unità d’Italia 63, in cui sarà possibile effettuare uno screening odontoiatrico gratuito a cura del dottor Vitantonio Uggenti.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, rientra in particolare tra le attività di prevenzione, formazione e informazione sui temi della salute nell’ambito del progetto “Casa della Salute” promosso dall’assessorato al Welfare. È consigliato effettuare una prenotazione telefonando al numero 080 8764746 o scrivendo a csf.carrassi@progettocitta.org.