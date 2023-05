Bari, a Torre Quetta una folla di studenti per il Volley S3

E’ sbarcato a Bari a Torre Quetta, il circuito 2023 del volley S3 che sta caratterizzando la fase finale della stagione sportiva dedicata ai mini-atleti della Federazione Italiana Pallavolo e che vede protagonisti gli alunni delle scuole primarie del territorio del Comitato di Bari – Foggia della Fipav.

Quella di Bari è una delle 9 tappe che stanno attraversando la penisola dallo scorso 10 marzo e che, fino al prossimo 31 maggio, uniranno attraverso un ideale fil rouge tutte le città che nei mesi di agosto e settembre ospiteranno i Campionati Europei femminili e maschili: nel PalaFlorio di Bari, dall’8 al 12 settembre, si disputeranno gli incontri valevoli per gli ottavi e quarti di finale della competizione maschile.

La giornata a Torre Quetta è stata suddivisa in due momenti: la mattina, dalle 9.30 alle 13, è stata dedicata agli alunni delle scuole del territorio del Comitato di Bari – Foggia che a bordo di oltre 20 pullman messi a disposizione dalla Federazione raggiungeranno i campi di gioco per una sfida non competitiva, al termine della quale tutti i partecipanti si sono confrontati sul campo con Andrea Lucchetta, ex campione del mondo di pallavolo. La fase pomeridiana, dalle 15.30 alle 18.30, ha visto avvicendarsi sui campi i ragazzi delle società affiliate alla federazione nel percorso loro dedicato.

Il circuito del Volley S3, cresciuto notevolmente negli ultimi anni, in questa stagione sarà affiancato da numerosi prestigiosi partner, a cominciare dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). che ha firmato con la Federazione Italiana Pallavolo una lettera di intenti con l’obiettivo di formare giovani talenti nel mondo della ricerca scientifica e nel campo delle professioni con attinenza al settore spaziale e dello sport. Altro partner di assoluto prestigio sarà Rai Kids, che quest’anno sarà media partner del progetto federale. Altri prestigiosi partner saranno il dipartimento per lo Sport, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, EBRI e Coldiretti.

Il Volley S3 è un inno alla gioia e un metodo semplice per promuovere la pallavolo portando i bambini immediatamente alla schiacciata abbassando la rete ed innalzando il divertimento. La Federazione Italiana Pallavolo, con l’attività del Volley S3, vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico.

Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley.

Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio a questa disciplina senza tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.

La Federazione Italiana Pallavolo, con il progetto Volley S3, intende accomunare l’attenzione alla crescita motoria, e non solo, dei ragazzi – il divertimento, il gioco e la schiacciata sono il cuore pulsante del progetto tecnico – alla riflessione su alcuni importanti aspetti etico-valoriali, che proprio la “S” del nome vuole declinare.

La “S” sta a indicare la parola inglese Spike, schiacciata, mentre il numero “3” le tre parole chiave del progetto: Sport, Squadra e Salute