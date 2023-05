Oltre 15 tonnellate di pellet senza indicazioni, sequestro a Bitonto

Finanzieri della Tenenza di Bitonto, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti finalizzato alla prevenzione e repressione della circolazione di prodotti non sicuri a tutela del consumatore finale, hanno sequestrato un ingente quantitativo di pellet destinato al mercato libero nei confronti di una società con sede legale a Bitonto, dedita alla vendita di prodotti non alimentari. Il combustibile veniva messo in vendita privo di qualsiasi indicazione relativa alla denominazione del prodotto, al nome del produttore, all’eventuale presenza di sostanze che possono essere nocive, ai materiali impiegati, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso e, dunque, più in generale, in violazione di quanto disposto dal cd. Codice del consumo.

L’assenza di indicazioni sul prodotto, difatti, impedisce l’effettivo riscontro della qualità del bene e della sicurezza d’uso rappresentando un potenziale pericolo per il consumatore finale. Il pellet non certificato potrebbe, infatti, essere composto da residui di legno da uso industriale, trattato con vernici e colle la cui combustione potrebbe provocare gravi intossicazioni.

Le attività svolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di sequestrare amministrativamente il prodotto (confezionato in 1.105 sacchetti per un totale di kg 16.575) e comminare le prescritte sanzioni nei confronti del rappresentante legale della società.