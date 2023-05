Ottava donazione multiorgano nella Bat, il gesto d’amore di una 82enne

L’ottava donazione multiorgano dell’anno nella Asl Bt si è conclusa all’alba di oggi. Una donna di 82 anni di Andria ha donato i reni e il fegato. Nelle sale operatorie dell’ospedale Bonomo di Andria, coordinate dal dottor Nicola Di Venosa, si sono alternate l’equipe del Policlinico di Foggia che ha prelevato i reni e dell’equipe del Policlinico Gemelli di Roma che ha prelevato il fegato per una urgenza nazionale.

“Il nostro grazie va ai tre figli della donatrice – dice Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni per la Asl Bt – non hanno esitato a dare il loro assenso alla donazione. L’idea che una donna di 82 anni possa, con la sua generosità e quella dei suoi amori più cari, donare vita è meravigliosa. Abbiamo risposto a una esigenza nazionale e ne siamo orgogliosi perché abbiamo bene in mente il valore della donazione che abbiamo gestito, non senza fatica, nella notte”. “Il nostro abbraccio va alla famiglia – aggiunge Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – ci auguriamo che la speranza donata possa alleviare il dolore della perdita”.