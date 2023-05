Proteste contro la tassa di soggiorno a Bari, distribuiti volantini

Sono stati circa 3000 i volantini distribuiti stamani nel centro di Bari dall’associazione Bari Ecocity per protestare contro la tassa di soggiorno, la cui attivazione è prevista a Bari nei prossimi mesi. “Vogliamo informare i cittadini dell’errore che l’amministrazione comunale sta per commettere. Continuare a non avere tasse e balzelli sui turisti dovrebbe essere un plus da utilizzare nel marketing turistico. In una città che sta compiendo i primi passi per internazionalizzarsi. Gli altri motivi di contrasto alla tassa di soggiorno sono puntualmente spiegati nel volantino in distribuzione e posso sintetizzarsi nello slogan: Baresi e Turisti non sono polli da spennare”, spiegano dall’associazione.