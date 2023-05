Ritrovata l’auto per disabili rubata a Bari: era a Cerignola

Il furto è avvenuto nella giornata di ieri, intorno alle 20 e 30 in zona Poggiofranco, nelle vicinanze dell’hotel Nicolaus. Nel giro di pochi minuti è stata rubata una Fiat Doblò Panorama attrezzata per il trasporto di sedie a rotelle. L’appello è stato lanciato sui social per ritrovare il mezzo necessario per lo spostamento di una signora disabile. “E’ la seconda volta che succede – ci racconta Leonardo Damiani – la scorsa volta ci aiutarono a ritrovarla e ci offrirono anche un dispositivo satellitare che abbiamo installato. Da quel dispositivo risulta che l’auto è a Cerignola”. La famiglia Damiani non ha molte speranze. L’auto risulta ferma da ieri sera nel Foggiano. “Forse hanno trovato il dispositivo o forse la hanno già smontata – continua Damiani – ci rivolgiamo a tutti, aiutateci. Abbiamo già denunciato ai carabinieri. Questi ladri hanno danneggiato mia moglie su sedia a rotelle costretta a non uscire. Sappiate che il danno che avete fatto va oltre un semplice furto , avete fatto un danno fisico e psichico ad una malata”.

Aggiornamento ore 23.30. È stata ritrovata a Cerignola l’auto rubata ieri a Bari. Il mezzo è stato rintracciato dai carabinieri. Era stato rimosso il cilindro delle chiavi ma fortunatamente il mezzo era ancora intatto e sarà restituito nelle prossime ore ai legittimi proprietari.