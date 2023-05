Bari, addio ai “marciapiedi” in via Argiro: il progetto

Addio ai marciapiedi in via Argiro: la seconda strada pedonale del centro sarà “livellata” e i marciapiedi saranno allo stesso livello della strada, sul modello di via Sparano. Lo prevede il progetto per il quale il Comune ha ottenuto fondi Pnrr. Sono 4 milioni e mezzo i fondi ottenuti che saranno utilizzati anche per allargare i marciapiedi in via Putignani e in via Calefati in vista di una futura pedonalizzazione.

L’intervento più importante riguarderà proprio via Argiro dove “scompariranno” i marciapiedi. L’idea è di posizionare delle basole a vista nella parte centrale e della pietra bianca sui laterali. Non mancheranno anche delle “isole verdi”: tutto però deve essere ancora inserito nel progetto preliminare ma, come detto, i tempi sono davvero ristretti.

Nell’ambito dello stesso appalto rientrano anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Putignani e di via Calefati. L’idea del sindaco Antonio Decaro è sempre stata quella di creare un quadrilatero in centro chiuso al traffico. E il primo passo sarà compiuto con questo progetto, con l’allargamento dei marciapiedi. Per il momento saranno preservati i posti auto. Solo in un secondo momento sarà predisposto un altro progetto per la pedonalizzazione di parte delle due traverse.