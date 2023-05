Bari, gara per i monopattini in sharing: pubblicati i vincitori

Si è sbloccata la procedura per l’affidamento del nuovo servizio di monopattini in sharing. Dopo una serie di proroghe, perché la nuova gara del Comune era stata bloccata da un ricorso, oggi l’amministrazione ha pubblicato la graduatoria definitiva, dopo aver concluso anche le fasi di verifiche. Ad aggiudicarsi il servizio sono quindi la Vento Mobility srl, la Lime Technology e la Bit Mobility. Esclusa la Helbiz. Ora saranno attivate le procedure per il “passaggio di consegne” e per avviare il nuovo servizio in città.