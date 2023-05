Bari si prepara alla festa di San Nicola: dalle luminarie alle giostre

Bari si prepara alla festa di San Nicola: sono in corso i lavori di allestimento del Villaggio del Gusto in largo Giannella e sono terminate le operazioni di montaggio delle luminarie che saranno accese l’8 maggio, quando la statua di San Nicola sarà portata in processione fino a piazza del Ferrarese. In corso anche il montaggio delle giostre su piazzale Colombo e in piazza Diaz. Iniziano domani quattro giorni molto attesi dai baresi. Il primo appuntamento è proprio per il 6 maggio con la rievocazione dell’arrivo delle ossa del Santo al molo di Sant’Antonio: qui musici, artisti, attori e figuranti accoglieranno la teca per poi muoversi in corteo verso i vicoli e le piazzette attigue alla Basilica di San Nicola dove si lavorerà per ricreare un’atmosfera medioevale grazie alla presenza di giullari, saltimbanchi, mangiafuoco, venditori e artigiani.