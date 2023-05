Biagio Antonacci, l’amore al centro della sua musica

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Pazzo di lei”

Cantautore romantico, sognatore. Definito così dal pubblico e dalla critica, Biagio Antonacci da ormai oltre 30 anni baluardo del cantautorato italiano, non smette mai di stupire.

Una vita musicale iniziata come “Opzione B” mentre andava tutti i giorni in cantiere ed era il geometra Antonacci; la mattina si dedicava agli appuntamenti e ai clienti, la sera poteva finalmente dedicarsi a fare musica, nella sua camera con una tastiera Yamaha.

Cantiere e musica corrono parallelamente fino a quando nel 1991 Biagio pubblica il suo secondo album “Adagio Biagio”. Se la partecipazione di qualche anno prima a Sanremo Giovani non aveva sortito i risultati sperati, adesso finalmente qualcosa inizia a muoversi. Il vero successo arriva però con il terzo album “Liberatemi”, ed è proprio ora che il cantautore sceglie di fare della musica il suo unico lavoro.

I successivi lavori tra cui “Mi fai stare bene”, “Convivendo” o ancora “Il cielo ha una porta sola”, contribuiscono a consolidare il suo status da superstar e artista emergente della musica italiana; basti pensare che per l’appunto “Mi fai stare bene” è ad oggi uno degli album più venduti nella storia della musica italiana.

Biagio Antonacci canta l’amore

Biagio canta l’amore, che nasce, che finisce, quello che non si dimentica ma anche quello che fa ballare, fa piangere. Nei suoi brani omaggia i sentimenti, di qualunque natura essi siano. Il ritmo è travolgente, altre volte più intenso e lento e talvolta ricorda quello utilizzato da Lucio Dalla, che da sempre Biagio afferma essere un maestro per lui.

Tra le tante “Pazzo di lei”, tratto dall’album “Convivendo” , in brevissimo tempo raggiunge un successo esagerato. Parla di un amore che arriva a far male, di un uomo così innamorato da pensare di poter diventare pazzo senza la sua donna “Lui, lui è pazzo di lei e per questo che non sa più darsi pace Lui, lui è gioco di lei”. La donna diventa quasi un’ossessione tanto da essere paragonata al sale, che come sappiamo però se assunto in grande quantità fa male “Lei è sale, fa male, ma porta quella cosa in più, quando c’è poco sapore. Amore e sale di una vita che ha senso solo quando il godimento è buono e lento” .

Nel 2007, con la pubblicazione di “Vicky Love”, Biagio regala al suo pubblico un altro grande brano “Sognami”. Il brano è forte, è intenso. E’ sviluppato dal punto di vista del narratore, che pare essere un amore ormai lontano, ed è forse questo scambio di parti a rendere il brano ancora più emozionante. La melodia diventa più romantica e suggestiva quando nella parte finale si aggiungono delle strofe cantate in francese, in modo delicato e leggero.

Ma come trascurare una delle canzoni cantate a squarciagola tornando a casa, in macchina, in una sera d’estate? “Se io, se lei”. In realtà è uno dei primi brani che ha contribuito a rendere celebre l’autore e fa parte dell’album “Biagio Antonacci” del 1994 ma resta ad oggi una delle canzoni preferite dal suo pubblico. Anche in questo caso Biagio parla di amore, un amore finito che viene ripercorso con un pizzico di nostalgia e malinconia; lui si chiede dove sarà la sua amata, cosa starà facendo, ma nonostante la sua tristezza, le augura il meglio, invitandola a non cercare lui in qualcun altro e a non aver paura di amare nuovamente.

Un ritmo pop più brioso

Biagio resta pur sempre un inguaribile romantico, ma soprattutto nei suoi ultimi album, possiamo ascoltare un pop più movimentato, dai ritmi più accesi e briosi, come nel caso di “Telenovela”, uno dei suoi nuovi singoli. Il brano in diverse interviste viene direttamente descritto dallo stesso cantautore “un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici” .

“Telenovela” è un brano da cantare e da ballare, proprio come piace fare a Biagio Antonacci durante i suoi tour musicali, quando è sul palco e riesce a dare al suo pubblico, tutta l’energia, il calore e l’amore che prova quando canta.

La sua grinta ma anche tutto il suo romanticismo arrivano dritti al cuore dei suoi fan, che sia attraverso una diretta Facebook o un concerto live; sono le sue parole, al di là delle sue canzoni, il suo modo di muoversi, la sua persona a far passare i suoi pensieri e come dice lui forse “Per un uomo sapere che qualcuno ascolta il tuo pensiero è la più grande vittoria nella vita”.

Foto: Facebook