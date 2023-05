Corsa al rinnovo dei passaporti a Bari, nuova apertura sportelli

Alle ore 10.30 di mercoledì 10 maggio, gli utenti che devono richiedere il rilascio del primo passaporto od ottenere il rilascio di un passaporto a seguito della scadenza del precedente potranno accedere all’agenda online dell’Ufficio Passaporti della Questura di Bari e prendere appuntamento per le date di sabato 13 maggio e sabato 20 maggio, nelle quali l’ufficio di via Murat n. 33/35 sarà aperto in via straordinaria per acquisire le istanze.

Dopo aver fatto accesso all’agenda online attraverso il sito www.passaportonline.poliziadistato.it, i cittadini dovranno presentarsi nella data e ora indicata dal sistema, muniti della documentazione necessaria. Si consiglia di procedere preliminarmente all’inserimento di tutti i dati del richiedente, in modo da poter effettuare mercoledì 10 maggio unicamente la prenotazione dell’appuntamento.

Ogni giorno alle ore 08.30 è sempre possibile prenotarsi attraverso l’agenda online, al fine di ottenere l’appuntamento per la consegna della documentazione prescritta per il rilascio del passaporto.