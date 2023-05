L’ex premier Conte aggredito al volto – VIDEO

L’ex premier Giuseppe Conte, leader del M5S, è stato aggredito. È accaduto nel pomeriggio, in piazza a Massa, luogo in cui Conte si trovava per un evento elettorale durante il momento della consueta stretta di mani tra la folla. Un uomo, secondo quanto emerso, si sarebbe avvicinato a Conte colpendolo sul volto e iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte nel corso dell’emergenza sanitaria.

L’uomo, un 52enne, candidato alle prossime elezioni per “Massa insorge. Marco Lenzoni sindaco” è stato allontanato dalle forze dell’ordine e portato in questura. “Il dissenso è legittimo – ha dichiarato il presidente del M5S – ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”. Diversi i messaggi solidali nei confronti dell’ex premier. Il video dell’accaduto è diventato subito virale sui social.

Video da Giuseppe Conte Unofficial Facebook, foto screen video