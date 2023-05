Modena – Bari: curiosità e precedenti. Mignani: “Piccola speranza”

C’è ancora amarezza nell’ambiente biancorosso per il pareggio interno ottenuto contro il Cittadella. La sensazione d’aver sciupato l’ultima grande chance per l’aggancio alla promozione diretta, è molto grande. Ma c’è poco tempo per piangersi addosso. Tra poche ore sarà di nuovo campionato e il Bari sarà di scena allo stadio ‘Alberto Braglia’ per affrontare il Modena. I canarini sono reduci dal pesantissimo ko esterno contro il Venezia per 5-0. Modena – Bari, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di serie B, si giocherà sabato 6 maggio alle ore 14.

L’avversario – Il Modena Football Club 2018, meglio noto come Modena, è una società calcistica italiana fondata nel 1912. L’attuale società è sorta nel 2018 ed è l’erede del Modena Football Club, fondato nel 1912 e fallito nel 2017, da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive al massimo campionato italiano di calcio (ove il miglior piazzamento è un terzo posto nella Serie A 1946-1947). Nel suo palmarès si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di Serie B, due Supercoppe di Serie C e, in campo internazionale, due Coppe Anglo-Italiane (competizione in cui la squadra modenese vanta il primato di successi) e un Torneo Internazionale dell’Amicizia di Ginevra. In virtù di ciò, il club è il sodalizio più prestigioso della provincia di appartenenza vantando la 21ª miglior tradizione sportiva in Italia.

I precedenti tra Modena e Bari sono 77 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 32 le vittorie biancorosse, 23 i pareggi e 22 le affermazioni gialloblù. Allo stadio ‘Braglia’ si sono disputati 39 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio solo in 8 occasioni, 13 i pareggi, mentre i canarini si sono imposti 18 volte. Modena e Bari si sono affrontate l’ultima volta in terra emiliana il 7 maggio 2022. Si giocava per la Supercoppa di Lega Pro e la gara termino 3-3. Per i biancorossi andarono in gol Citro (doppietta) e Mallamo.

Nella lunga serie di confronti tra le due compagini, segnaliamo un pesantissimo 6-3 rimediato dai galletti nel campionato 1950/51. Eravamo in serie B e per i biancorossi andarono in rete Fabjan (doppietta) e Canonico.

Doppi ex della sfida: Primo Sentimenti, Francesco Capocasale, Paolo Conti, Stefano Beltrame, Gianni Seghedoni, Matteo Ciofani, Claudio Nitti, Francesco Fedato, Felipe Sodinha, Marco Rossi, Raffaele Bianco, Antonio Narciso, Giuseppe Greco, Andrea Milani, Edgar Çani, Andrea Schiavone, Federico Giampaolo, Simone Bentivoglio, Davide Dionigi, Giuseppe Gemiti, Simone Cavalli, Massimiliano Fusani, Davide Di Gennaro, Bruno Fantini, Gabriele Messina, Cristian Stellini, Claudio De Tommasi e Giuseppe Anaclerio.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: József Ging, Mauro Zironelli (anche se con i biancorossi non ha mai esordito per via del fallimento della Fc Bari di Giancaspro), Bortolo Mutti e Michele Mignani che ha guidato i canarini dal 2019 al 2021.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “Il Modena non è riuscito a dare continuità di rendimento ma resta una squadra temibile, soprattutto dalla metà campo in avanti, dato che hanno giocatori di qualità. Vengono da una sconfitta pesante e saranno sicuramente più arrabbiati. Abbiamo provato a star dietro al Genoa, mancano tre giornate alla fine e abbiamo ancora una piccola speranza di arrivare davanti. La possibilità di raggiungere un posto in paradiso ci sarebbe anche attraverso i playoff, dobbiamo cercare di sfruttare tutte le possibilità che avremo.”

Il tecnico biancororosso si è soffermato su Folorunsho e Maiello: “Verranno con noi a Modena, ma Maiello sicuramente non sarà della partita. Folorunsho potrebbe anche giocare dall’inizio o entrare a partita in corso, bisognerà capire quale sarà la sua condizione. Ritorno al 4-3-1-2? Non escludo nulla e molto dipende dalle caratteristiche dell’avversario.” Per il Modena, ha presentato la gara il tecnico Attilio Tesser. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Tmw: “”Abbiamo fatto un esame di coscienza, abbiamo chiesto scusa e ora dobbiamo essere capaci di guardare avanti, pensando all’importanza del match che ha il Bari, contro il quale servirà una prestazione di livello: siamo in un buon momento, dobbiamo riprendere autostima perché il percorso è buono. Servono concentrazione e positività, via le scorie, ho una squadra motivata che non può non prescindere dallo spirito di gruppo che si è sempre visto. Approcciare bene il match sarà fondamentale, per caratteristiche non possiamo andare sotto un certo livello”.

Andando poi al match: “Il Bari è una squadra di livello e qualità, ha grande esperienza soprattutto nella linea difensiva, e ha armi e giocatori importanti. Noi però recuperiamo Ferrarini e Panada, purtroppo non ci sarà Falcinelli che ha ancora problemi alla caviglia”

PROBABILI FORMAZIONI: Modena (4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli, Armellino, Ionita, Strizzolo, Diaw. All. Tesser. Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Bellomo, Maita, Benedetti, Botta, Cheddira, Esposito. All. Mignani.

Arbitrerà la gara il signor Maurizio Mariani di Aprilia . Gli assistenti saranno Salvatore Affatato della sezione di VCO e Nicolò Cipriani della sezione di Empoli. Quarto ufficiale sarà Paride Tremolada della sezione di Monza, mentre al VAR ci sarà Luca Banti (Livorno), coadiuvato dall’ AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).