Nuovo ospedale del Nord Barese: la gara è pronta

Con delibera n.760 del 5 maggio la Direzione della Asl Bt ha indetto la gara europea a procedura aperta per “l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” del nuovo ospedale del Nord Barese. Il bando, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I e il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni dalla data di pubblicazione. Il costo complessivo previsto per le attività di architettura e ingegneria è di euro 14.823.385,03 euro (comprensivo di iva): la spesa verrà fronteggiata mediante l’impiego delle risorse del nuovo capitolo di bilancio, istituito con DGR 397 del 27.03.2023 “Accordo di Programma ex art.20 L.67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del SSR, stralcio DGR 1243/2022. Quota 5% carico Regione” quale anticipazione del 5% del contributo regionale per consentire le attività propedeutiche di progettazione.

“La delibera di oggi rappresenta un passaggio importante perché ci consente, a seguito del finanziamento regionale, di andare in gara con le attività propedeutiche alla realizzazione dell’ospedale – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – ci siamo impegnati a rappresentare tutti i passaggi amministrativi più importanti per la realizzazione dell’opera e continueremo a farlo”.