Sigarette, i filtri non riducono effetti nocivi del tabacco

I filtri non riducono gli effetti nocivi del tabacco sulla salute. Dal punto di vista della salute pubblica, non sono di alcun beneficio e inquinano l’ambiente. Anzi “I filtri creano un falso senso di sicurezza”, sottolinea per primo il Consiglio Superiore di Sanità belga (CSS). “Il fumatore inala così più frequentemente e profondamente, per compensare la riduzione dell’assunzione di nicotina indotta dalla presenza del filtro”. Inoltre, sebbene alcune delle particelle di fuliggine e nicotina vengano efficacemente bloccate, la combustione incompleta indotta dalla presenza del filtro aumenta la quantità di sostanze cancerogene. “Invece di proteggere dal cancro ai polmoni, i filtri hanno promosso principalmente un cambiamento nel tipo di cancro ai polmoni”. Inoltre, il rapporto sottolinea che i filtri riducono l’irritazione delle vie respiratorie e forniscono una sensazione più piacevole. Gli studi suggeriscono a questo proposito che un divieto sui filtri renderebbe solo il fumo meno attraente. “Circa il 12% dei fumatori smetterebbe se i filtri venissero vietati”, afferma l’oncologo Nicolas Van Larebeke.

Oltre ai problemi di salute, il parere evidenzia l’impatto causato dai filtri sull’ambiente, a causa delle microplastiche rilasciate durante la loro decomposizione. “I residui tossici nei mozziconi di sigaretta hanno diversi effetti negativi sugli organismi acquatici, sulla germinazione e sulla crescita delle piante e su alcuni uccelli canori che usano i mozziconi nei loro nidi”, aggiunge il CSS. Secondo le stime, ogni anno nel mondo finiscono nell’ambiente 4,5 miliardi di mozziconi di sigaretta, mentre i conteggi unitari effettuati dall’agenzia pubblica fiamminga preposta ai rifiuti (OVAM) mostrano che i mozziconi di sigaretta rappresentano il 41% dei rifiuti nelle Fiandre. “Rimuovere il filtro dalle sigarette non peggiorerebbe gli effetti negativi sulla salute del fumo in generale, potrebbe ridurre il numero totale di sigarette fumate e costituirebbe parte della soluzione a un problema ambientale prevenibile”, riassume il rapporto. In accordo con una raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il CSS raccomanda quindi di vietare i filtri nelle sigarette, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare attraverso la leva europea. La revisione della normativa europea in materia è però molto bloccata. “Il Belgio non sarà in grado di far accadere le cose da solo. Dovrà collaborare con altri paesi europei per cambiare gli standard e combattere l’influenza delle lobby del tabacco”, osserva il portavoce della CSS Fabrice Peters. Ogni anno, più di 14.000 belgi muoiono a causa del fumo, principalmente a causa del cancro ai polmoni. Sebbene i trattamenti siano in costante miglioramento, solo il 25% dei pazienti è ancora vivo cinque anni dopo la diagnosi, mentre l’80-90% dei casi potrebbe essere prevenuto. Nonostante ciò, un belga su cinque fuma ancora e il 65% di loro preferisce le sigarette con filtro. Il Consiglio, è consapevole del carattere internazionale di questa questione e chiede che tale divieto sia attuato a livello nazionale, internazionale e quindi europeo. La multinazionale del tabacco Philip Morris ha reagito al consiglio del CSS, descrivendo le sue proposte come “irrealistiche, inefficaci e controproducenti”.