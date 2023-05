Arriva il caldo ma è solo un’illusione, torna la pioggia sull’Italia

Dopo il maltempo sull’Italia arriva il caldo ma non dura. “Nel corso della prossima settimana il tempo è destinato a cambiare di nuovo: direttamente dalla Norvegia arriverà infatti un fronte freddo in grado di scatenare diversi temporali”, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Già tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio un profondo ciclone di aria polare, localizzato sulla Scandinavia, porterà correnti d’aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo. Visti i contrasti tra masse d’aria completamente diverse (tipici tra l’altro di queste settimane di passaggio tra una stagione e l’altra) non si può escludere il rischio di forti temporali accompagnati anche da locali grandinate”. Secondo l’ultimo aggiornamento, “pare che anche la seconda parte della settimana possa risultare compromessa dalle piogge, a causa dell’ulteriore afflusso di aria molto fredda e instabile in discesa dal Nord Europa in grado di destabilizzare non poco l’atmosfera. Insomma – concludono – ci aspetta un’altra settimana caratterizzata per buona parte dal maltempo: altro che vestiti leggeri e maniche corte, sarà meglio tenere a portata di mano un ombrello e una giacca contro la pioggia!”.