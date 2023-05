Bari, propongono investimento economico per le Poste ma è una truffa

Propongono un investimento economico con un guadagno sicuro pari al 5% mensile, ma è una truffa. A denunciarlo Luigi Cipriani, del movimento Gruppo Indipendente di Bari, protagonista in prima persona del tentativo di truffa. In particolare, secondo quanto raccontato, Cipriani è stato contattato da un uomo e una donna che si sarebbero spacciati per consulenti delle Poste Italiane.

Nel corso della chiacchierata telefonica, durata circa 5 minuti (e registrata per intero), i due hanno proposto a Cipriani un investimento economico con un guadagno sicuro parti al 5%. Cipriani, fingendosi interessato, ha chiesto loro di inviare un precontratto via mail con le condizioni e le coordinate bancarie su cui versare i soldi. Pochi minuti dopo aver ricevuto la mail, Cipriani ha constatato la falsità del contratto, all’interno del quale era presente anche il numero Iban su cui versare i soldi.

“Subito dopo aver scaricato i documenti – ha dichiarato Cipriani – mi sono divertito ad approfondire sia la provenienza della loro email, sia il conto bancario a cui chiedevano di depositare le somme. Dopo una attenta e breve verifica, come prevedibile, il tutto è risultato di provenienza dalla Romania. Presenterò un esposto presso la polizia con allegato filmato e documentazione pervenuta. Attenzione alle truffe” – ha concluso.