Bari, rifiuti speciali scaricati nei cassonetti: multato tre ruote

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia Locale di Bari, sempre durante l’attività denominata “Svuota cantine”, di contrasto all’abbandono di rifiuti ingombranti, ha contestato al proprietario/conducente di una motocarrozzetta (tre ruote) l’abbandono nel cassonetto stradale della plastica di rifiuti speciali quali plafoniere, cavi elettrici e contenitori rinvenenti da lavori edili.

L’abbandono dei rifiuti è stato effettuato in un cassonetto stradale nei pressi del Policlinico di Bari mentre il trasgressore, un soggetto di 60 anni, risiede in un altro quartiere della città. La sanzione di 100 euro gli è stata comminata oltre all’obbligo di riprendersi i rifiuti.

Il rapido intervento della pattuglia di Polizia locale è stato favorito dalla segnalazione di un cittadino che non ha perso tempo e avvisato il comando di via Aquilino. Il contrasto al fenomeno degli abbandoni trova una sponda importante nelle segnalazioni dei cittadini, tutte prese in carico dal comando di Polizia Locale.