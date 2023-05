Black out in alcune zone di Bari, bancomat fuori uso

Black out alle 5 di questa mattina nel Barese, in particolare nelle zone del quartierino e di Poggiofranco. A segnalarlo sono alcuni lettori che in seguito a quanto accaduto hanno registrato diversi disagi. Nello specifico, secondo quanto emerso, molti bancomat sarebbero fuori uso.

Ancora ignote le cause del black out, ma il problema, è stato già isolato in seguito a intervento degli operatori Enel. Solo pochi giorni fa, a Palese, si è verificato un episodio simile con molti cali di tensione che avrebbero causato disagi agli elettrodomestici. Si tratta di una problematica, quella dei cali di tensione, che preoccupa i cittadini soprattutto nei mesi più caldi, periodo in cui, con i molti condizionatori accesi, si verificano spesso episodi di questo tipo.