Il Bari non decolla, Tesser ringrazia. Con il Modena solo 1-1

Ancora un pareggio per il Bari, altri punti gettati alle ortiche per la squadra biancorossa. Così come contro il Cittadella, anche a Modena il Bari riesce ad andare in vantaggio ma, invece di chiudere la partita, si fa rimontare. Ancora una volta Mignani non indovina i cambi nella ripresa e finisce per far abbassare troppo il baricentro della propria squadra. Non proprio un atteggiamento da grande squadra che mira alla serie A. Intanto il Genoa supera l’Ascoli e ottiene la promozione matematica in serie A. Agli uomini di Mignani non resta che mettere in cassaforte un meritato terzo posto e giocarsi al meglio i playoff. Magari con più coraggio…

SCELTE INIZIALI: Scacciare i fantasmi e tenere accesa la fiammella della speranza del sogno promozione diretta. E’ questa la ‘mission’ del Bari che scende in campo per affrontare il Modena. Allo stadio ‘Alberto Braglia’ va in scena il trentaseiesimo atto di questo campionato di serie B: in campo i gialloblù di Attilio Tesser e il Bari di Michele Mignani.

Per la sfida ai canarini, il mister biancorosso recupera Michael Folorunsho e Raffaele Maiello (anche se quest’ultimo non va neanche in panchina). Torna a disposizione anche Francesco Vicari che ha scontato il turno di squalifica. L’allenatore genovese schiera i suoi nuovamente col 4-3-1-2. Si rivedono dal primo minuto Ricci sulla corsia sinistra, Benali in cabina di regia e Botta dietro le due punte Cheddira ed Esposito.

Nel Modena, mister Tesser, deve rinunciare a Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Diego Falcinelli (contusione alla caviglia destra) e Andrea Poli (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro). Il tecnico nativo di Montebelluna schiera i suoi con il 4-3-2-1 con Tremolada e Giovannini dietro l’unica punta Diaw.

PRIMO TEMPO: Dopo le schermaglie iniziali è del Bari la prima conclusione del match: al minuto 11, Ruben Botta prova a pescare il jolly dalla distanza, ma la palla termina alta. Replica il Modena al minuto 18 con Diaw che approfitta di una palla persa da Maita e impegna Caprile dal limite dell’area. Ma la squadra di Mignani non sta a guardare e, al minuto 20, confeziona la prima vera chance del match: Ricci si propone sulla sinistra e mette una palla insidiosa che viene intercettata da Benedetti, ma la conclusione del classe 2000 termina di poco alta sulla traversa. La combina grossa Caprile al minuto 26: il portiere biancorosso sbaglia clamorosamente l’appoggio per Vicari e consegna la palla a Diaw che tira in porta, ma l’estremo difensore barese si riscatta prontamente. Bari vicino al gol al minuto 27 con Cheddira che calcia in maniera angolata, costringendo Gagno al grande intervento, col pallone che termina sul palo. Il gol è nell’aria ed è il Bari a trovarlo al minuto 33 con Ricci che semina avversari e trova il sette con un tiro potente e preciso. Primo gol del terzino in B alla presenza 51 in categoria: il difensore biancorosso non segnava, in match ufficiali, da 5 maggio 2018 in Lucchese – Pro Piacenza di C. Replica il Modena al minuto 36 con Diaw che supera Di Cesare ma angola troppo la conclusione a pochi passi da Caprile. Ancora Ricci protagonista al minuto 47 con un assist per Esposito che calcia alto. E’ l’ultimo sussulto della prima frazione di gioco: si va al riposo col Bari in vantaggio per 1-0.

SECONDO TEMPO: Il primo squillo della ripresa è del Modena con Diaw che impegna Caprile al minuto 50. Insiste la squadra di Tesser con Tremolada che conclude a lato al minuto 52. Primo cambio per il Bari al minuto 58: fuori Botta dentro Mallamo. Ancora pericolosi i canarini al minuto 58 con Gerli che costringe Caprile alla respinta. Cambia ancora Mignani al minuto 60: dentro Antenucci e Folorunsho, fuori Esposito e Cheddira. Il Modena prova a far male al Bari su corner, ma il colpo di testa di Cittadini si perde a lato al minuto 66. Il Bari si difende a prova a sorprende il Modena al minuto 72 con Folorunsho che tenta la conclusione al volo su assist di Benali, palla fuori. Doppio cambio per il Bari al minuto 74: fuori Benali e Benedetti, dentro Zuzek e Molina. La squadra di Mignani si abbassa troppo e il Modena ringrazia: al minuto 75 Duca entra in area e viene a contatto con Ricci. Per l’arbitro Mariani è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Diaw che spiazza Caprile e pareggia il conto. Il Modena ci crede e va ancora alla conclusione al minuto 81 con Oukhadda, ma la palla termina alta. Si fa vedere la squadra di Mignani al minuto 85: Ricci serve bene Antenucci che calcia alle stelle. Ci prova anche Di Cesare al minuto 91 ma Gagno alza sopra la traversa. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Mariani. Modena Bari è storia: al ‘Braglia’ termina 1-1.

PAGELLE: Ricci nel bene e nel male. Maita e Botta in giornata “no”.

Caprile 5,5, Pucino 5, Di Cesare 6, Vicari 6, Ricci 7 , Benali 6,5 (74′ Zuzek 6), Maita 5, Benedetti 6,5 (74′ Molina 5,5), Botta 5 (58′ Mallamo 5,5), Esposito 6 (60′ Folorunsho 6), Cheddira 6,5 (60′ Antenucci 6)

Mignani 5

TABELLINO

Risultato finale: 1-1

Marcatori: 33′ Ricci 76′ Diaw rig.

Ammoniti: Di Cesare, Maita, Cittadini, Ponsi, Ricci

Espulsi: nessuno

Angoli: 6-7

Spettatori: Dato non comunicato.

FORMAZIONI INIZIALI:

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi (c), Ponsi, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Giovannini, Diaw

Panchina: Seculin, Ferrarini, Duca, Mosti, Bonfanti, Silvestri, Ionita, De Maio, Strizzolo, Renzetti, Panada, Coppolaro

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci), Benali, Maita, Benedetti, Botta, Esposito, Cheddira

Panchina: Frattali, Antenucci, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Bellomo, Molina, Folorunsho, Dorval, Mallamo

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti: Salvatore Affatato della sezione di VCO e Nicolò Cipriani della sezione di Empoli. Quarto uomo: Paride Tremolada della sezione di Monza, mentre al VAR ci sarà Luca Banti (Livorno), coadiuvato dall’ AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).

(foto ssc bari)