Inghilterra, incoronato il figlio di Elisabetta: è Re Carlo III

Carlo d’Inghilterra è stato incoronato ufficialmente: il figlio di Elisabetta sarà ora Re Carlo III. La cerimonia si è tenuta in mattinata a Westminster Abbey. A seguire, sarà incoronata anche la sua consorte, la Regina Camilla. Si tratta di un evento molto atteso per l’Inghilterra, ma anche da tutto il mondo che ha atteso mesi il giorno dell’incoronazione. L’evento, infatti, è di portata storica: i cittadini del Regno Unito non vivevano un incoronazione da 70 anni, quando, nel lontano 1953, al trono salì la Regina Elisabetta II. Per tutta la giornata, il paese si vestirà a festa per l’occasione.