Paura a Putignano dove un’anziana è stata investita. È accaduto in mattinata, in via Federico II. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto. Sul posto, immediato l’intervento degli operatori del 118 che hanno provveduto a soccorrere l’anziana. La signora è stata trasportata in ospedale, in codice giallo, per ulteriori accertamenti. Sul posto, sono in corso i rilievi da parte della polizia locale per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Foto C2C Informa, Vivilastrada