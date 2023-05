Siparietto tra il principe William e una tarantina: “Dov’è la Puglia?”

Siparietto divertente tra il principe William e una farmacista tarantina, Alessia Palmisano, a margine dell’incoronazione del re Carlo III. “Ti aspettiamo in Puglia”, dice lei. “Dov’è la Puglia?”, chiede il principe. “Bari, Taranto, in sud Italia”, risponde simpaticamente la giovane donna. Entusiasta di aver scambiato due parole con il futuro Re d’Inghilterra, soprattutto in merito alla Puglia.

Il video è stato condiviso anche da Michele Emiliano: “La forza della Puglia, i pugliesi! Siamo come il prezzemolo in ogni minestra”, scrive il presidente della Regione Puglia.