Street food e non solo, è successo per il Villaggio del Gusto a Bari

Tanti oggi i visitatori che hanno affollato gli stand del ‘Villaggio del gusto’ di largo Giannella. Gli amanti della gastronomia tradizionale hanno potuto assaggiare, e potranno farlo anche nei prossimi giorni, spaghetti all’assassina, arancini gourmet siciliani, arrosticini abruzzesi abbinati alle famose olive ascolane, pittue brindisine, strazzata lucana e anche birra alla cozza.

Il Villaggio inaugurato ieri alle 17 e resterà aperto fino al 9 maggio sulla rotonda del lungomare di Bari. All’evento, promosso dall’associazione De Gustibus Vitae, in collaborazione con Cna Area Metropolitana di Bari, Birrificio Bari e Birroteca Puglia, nato nel 2015 da un’idea di Mimmo Loiacono e giunto alla sua settima edizione, i protagonisti sono i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali delle cucina su strada.

L’obiettivo è quello di recuperare e valorizzare la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, semplici, naturali e genuine nel rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione. Il programma include concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto dove sperimentare la gastronomia locale. I visitatori potranno gustare gli hamburger podolici al caciocavallo impiccato di Conversano, i salumi di Norcia e quelli calabresi, la tiedda barese ai torroni di Gallipoli e al pistacchio siciliano in tutte le sue varianti, i panzerotti baresi, le sgagliozze, le focacce barese e altamurana, il polpo arrosto ma anche panini con arrosti di carni allevate in Puglia, le bombette e la zampina, le chips fritte e fish&chips di Polignano a Mare e Galatina, i panini con la porchetta di Grumo Appula, panini gourmet farciti con salumi e formaggi artigianali locali, le tette di Venere di Noci, i taralli pugliesi fatti a mano e una serie di piatti tipici della cucina barese.

Il villaggio aprirà tutti i giorni alle 11, tranne il 9 maggio alle 17. Domenica dalle ore 16 alle 20 ci saranno le Barisiadi. Alle 20 suonerà Candelora jr (house), alle 21 Sara Nigri (live music pop), alle 22 Nicola Corradino (80 90 house) con la Galleria della danza (flashmob hip hop) e alle 23 – djset Jungle Dee (nu disco). Lunedì alle 20 e alle 22 suoneranno Bush (soulful) e Iaco feat. Pheel (house). Infine martedì alle 20, alle 21 e alle 23 djset di Davide Migliardi (house), Valeria Veronese (house) e Ferrigni Jr (house).