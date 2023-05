Bari, entro l’autunno la pedonalizzazione “light” in via Manzoni

Il Comune di Bari ha ottenuto 2 milioni e 250mila euro di fondi Pnrr per procedere con la pedonalizzazione definitiva di alcuni tratti di via Manzoni (probabilmente all’altezza di piazza Risorgimento) sul modello del primo isolato di via Roberto da Bari. L’amministrazione ha affidato la progettazione che sarà pronta per la fine dell’anno per poi partire con la gara e l’avvio degli interventi, che dovranno concludersi necessariamente per il 2026.

Ma prima di avviare una pedonalizzazione definitiva si procederà con una chiusura “light” che probabilmente partirà tra l’estate e i primi di autunno. Nelle prossime settimane sarà predisposto un bando per affidare i servizi di animazione. Lo stop alle auto riguarderà i tre isolati da via Putignani a via Nicolai. Gli incroci resteranno attraversabili come per via Sparano mentre per quanto riguarda i parcheggi che “salteranno”, il Comune ha intenzione di recuperarli togliendo le fioriere e riutilizzandole per allestire le aree chiuse.