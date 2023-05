Bari, oggi è il giorno del corteo storico di San Nicola

Oggi, domenica 7 maggio, entra nel vivo la sagra di San Nicola. Le celebrazioni inizieranno per le 18 con il trasporto via mare della sacra icona del Santo da Baia San Giorgio fino al Molo San Nicola. La partenza del Corteo Storico è prevista alle ore 20.30 dal Castello Svevo: il quadro sarà infatti accompagnato lungo i vicoli della città vecchia fino ad arrivare alla “Caravella” collocata davanti al Castello Svevo, da cui partirà la manifestazione storica che raggiungerà la Basilica di San Nicola per consegnare l’icona del Santo al priore della Basilica e al sindaco della città.

Questo il percorso del Corteo Storico: piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà, piazza IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, piazza Urbano II (Basilica di San Nicola).

Il Corteo sarà scandito da una serie di quadri che narreranno a fedeli e pellegrini la storia del Santo:

– I quadro: “Bari città di San Nicola” – “Bari città della Speranza”

Apre il Corteo il Gonfalone della città di Bari, affiancato da due ufficiali della Polizia locale in alta uniforme, seguiti dagli araldi, a cavallo e a piedi, accompagnati dai componenti dell’associazione “Timpanisti Nicolaus Barium”, che cadenzeranno l’incedere del corteo.

A seguire, un carro recante l’effigie di San Nicola interamente realizzata con i fiori ad opera dei maestri fioristi pugliesi. Ad accompagnare una folla festante di bambini della cooperativa sociale Lavoriamo insieme.

– II quadro: “L’oro del sud: il grano”

Un gruppo storico di “Altamura” con contadini festanti, uomini, donne, bambini, apre i festeggiamenti in onore di San Nicola, sfilando con arnesi e manufatti dell’epoca, carretti e grosse pezze di pane, lanciando grano, esultanti per il buon esito del raccolto, simbolo di benessere e prosperità.

– III quadro: “La vita del Santo”

Tre pale raffiguranti la vita di San Nicola, in una fedele riproduzione del Beato Angelico, risalente all’anno 1400, vengono portate dall’associazione i “Figuranti di San Nicola”, un gruppo di popolani che reca fiori ceri e incenso da offrire al Santo.

– IV quadro: “I pellegrini”

L’associazione “Insieme Per” di Monte Sant’Angelo vestirà i panni dei devoti pellegrini, in pellegrinaggio di espiazione a Bari, una delle mete più frequentate dell’epoca, per purificare le proprie colpe e chiedere la grazia, intonando canti in onore di San Nicola.

– V quadro: “Artisti di strada”

L’associazione “Menti Ardenti” animerà il percorso del corteo con un gruppo di giocolieri e mangiafuoco in costumi dell’epoca.

– VI quadro: “Il dono della speranza”

Danzatori in costume eseguiranno una coreografia di Alessandra Lombardo (scuola di danza “Ballet Centre”) che allude al dono della vita come messaggio di speranza che si propaga dalla terra, dal mare e dal cielo.

– VII quadro: “Traslatio Sancti Nicolai” A.D. 1087

VII. A – Le Famiglie Nobili: figuranti vestiranno i panni delle più antiche famiglie nobili baresi del tempo, i Chiurlia e i Dottula, che sostennero materialmente l’impresa della traslazione, accompagnati dalla loro corte. Seguono i nobili normanni, tra cui spicca la principessa Silkegaita con i loro scudieri. Infine i nobili “decaduti” bizantini del catapanato greco.

VII. B – Le etnie: un gruppo di figuranti delle etnie armene, serbe, slave, ebree, turche, a rappresentare l’internazionalità e l’interreligiosità, che già dall’epoca appartenevano alla città di Bari, grazie ai fiorenti scambi commerciali. Fanno parte del gruppo nobili, mercanti, danzatrici dell’associazione di danze mediorientali “Billy Dance”, artigiani, capitanati dal principe Guirdeliko.

VII. C – Il clero: apre questo gruppo l’Abate Elia, che promosse la “santa impresa” e a cui apparve in sogno San Nicola, a suggerirgli la volontà di riposare per sempre a Bari. Seguono monaci, vescovi, arcivescovi, turiferari e chierici, latini e bizantini, a suggellare la fusione di riti e culture diverse, sottolineando l’ecumenismo di cui San Nicola è il simbolo.

VII. D – Armigeri: un gruppo di armigeri a piedi sfilerà in rappresentanza delle milizie dell’epoca.

VII. E – La luce della speranza: l’associazione storica “Nundinae” sfilerà anticipando l’arrivo della Caravella con un suggestivo gioco di luci.

VII. F – Marinai: 62 marinai trainano, con funi, la Santa Imbarcazione,sulla cui prua si scorgono i due preti, Lupo e Grimoaldo, il giovane Matteo, che materialmente raccolse le ossa del Santo e i restanti marinai che presero parte all’impresa.

VII. G – Sbandieratori: l’associazione “Militia Sancti Nicolai” formata da timpanisti e sbandieratori chiuderà il quadro storico della traslazione.

Il Corteo storico di San Nicola vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni degli attori più amati dal pubblico barese: Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone, Nico Salatino, Annamaria Vivacqua, Tiziana Gerbino, Daniele Ciavarella e Francesca Pastanella. Le coreografie saranno a cura di Alessandra Lombardo.

Tra le novità di questa edizione, due elementi contribuiranno in modo originale ad arricchire l’esperienza dei visitatori e dei turisti: in via Argiro sarà presente un “quadro parlante” di San Nicola, una riproduzione dell’icona del santo su schermo che, grazie all’animazione 3D e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, racconterà ai passanti e ai curiosi la storia del Patrono di Bari; inoltre, nel centro cittadino saranno posizionati 10 totem con altrettante illustrazioni che racconteranno il viaggio di San Nicola, la storia delle vicende del Santo, delle origini del culto, della traslazione e delle celebrazioni religiose e civili che culminano nel Corteo Storico.

In piazza Libertà ci sarà lo spettacolo di danza aerea della compagnia ResExtensa di Elisa Barucchieri.

I divieti

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola) piazzale IV Novembre c.so Vittorio Emanuele II piazza Libertà piazza Massari piazza Federico II di Svevia via Boemondo strada Palazzo dell’Intendenza via B. Petrone via Villari via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Piccinni c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Fiorese molo S. Nicola lung.reDi Crollalanza piazza Eroi del Mare largo G. Bruno largo Adua piazza A. Diaz lung.reN. Sauro via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.reN. Sauro via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa) via Lombardi via Latilla corso sen. A. De Tullio

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il doppio senso di circolazione, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75)

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: via S. Francesco d’Assisi piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi

Le navette del Park and ride

Modalità di fruizione delle navette

navetta “A”

da inizio servizio alle ore 17:00 e dalle ore 24:00 alle ore 02:00 (ultima partenza) e

comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, percorreranno l’intero perimetro della

predetta piazza, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, area di sosta “vittorio Veneto-lato terra” (capolinea);

dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” : i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” (non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto)

Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, i bus giunti in via Brigata Regina, svolteranno a sinistra per

corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno in via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio

Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”;

navetta “B”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dal capolinea provvisorio di via Cognetti: i bus percorreranno corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, inversione sotto il ponte Garibaldi, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “ Pane e Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti;

navetta “C”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza area di sosta “Largo 2 Giugno” (non raggiungeranno la Camera di Commercio).

navetta “AB” – Soppressa

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso

Verranno attivate cinque fermate provvisorie:

 via Cognetti lato teatro Petruzzelli

 via Carulli di fronte al civico 94

 via Di Vagno lato Istituto Santarella

 corso Trieste ansa esterna all’area di sosta Pane e Pomodoro

 via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto

Aree di sosta

 “Pane e Pomodoro” (corso Trieste – lato mare e lato terra)

 “Largo 2 Giugno” (viale Della Resistenza)

 “Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra)

Le aree di sosta saranno attive dalle ore 07:00 alle ore 01:00 e comunque sino al termine delle esigenze.

Il servizio sarà fruibile con la consueta formula del Park & Ride: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, verranno attivate le aree di sosta via Verdi nei pressi delle Piscine Comunali