Coccodrillo attacca cucciolo in spiaggia: il filmato diventa virale

Un agghiacciante video mostra un enorme coccodrillo mentre cattura un cane dalla spiaggia di Napranum vicino a Weipacosta nell’estremo nord del Queensland, in Australia. L’enorme rettile si avvicina di soppiatto a un gruppo di cani distesi sul litorale. Il coccodrillo riesce ad azzannarne uno con le sue fauci giganti, mentre gli altri fuggono. Il video, postato sui social, ha sollevato molte critiche da parte di utenti che condannano chi ha girato le immagini: “Sarebbe dovuto intervenire: cosa avrebbe fatto se invece di cani si fosse trattato di bambini?”. “Chiunque stesse registrando questo video avrebbe dovuto richiamare quei cuccioli quando hai visto arrivare il coccodrillo invece di sederti lì e registrare”, ha scritto. Una donna del posto, che sostiene che i cani non fossero randagi, ma di una coppia, sottolinea l’importanza di tenere i cani lontani dall’acqua. I cani stavano riposando sulla spiaggia: il coccodrillo ha portato via un cucciolo, mentre i più grandi sono riusciti a scappare e a salvarsi.

Poco dopo i tre cani si sono precipitati in acqua, abbaiando alla creatura. quasi volessero correre in difesa del cucciolo che ormai era finito vittima del predatore. Il coccodrillo di acqua salata o coccodrillo marino è un animale noto per la sua letalità e aggressività. È considerato, infatti, un “killer naturale”, in quanto è un grandissimo predatore ipercarnivoro, in grado di prevalere su quasi tutti gli animali che entrano nel suo territorio, compresi altri predatori come lui, come squali, pesci di acqua dolce e di acqua salata, ed è in grado, ovviamente di attaccare l’uomo. Per questo motivo, il coccodrillo di acqua salata è stato un grande protagonista di tanti film horror e di avventura, dovuto al fatto che hanno il morso più forte di qualsiasi altro essere vivente.

Nel video contenuti che possono urtare la sensibilità delle persone.